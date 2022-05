Cane cade nella Dora, salvato dai Vigili del fuoco a Torino

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Un cane è stato salvato oggi pomeriggio dai vigili del fuoco di Torino dalle acque del fiume Dora, all'altezza di via Livorno, dov'era caduto. Per scendere in sicurezza e recuperare l'animale gli esperti nel soccorso fluviale alluvionale (SFA) si sono dovuti calati con un cestello dell'autoscala. Il cane, Joker, è stato poi affidato al proprietario. (ANSA).