Ucraina: Kiwanis in bici per i piccoli profughi

(ANSA) - TORTONA, 15 MAG - Una biciclettata nelle terre di Fausto Coppi, nel Tortonese, in provincia di Alessandria, in favore dei piccoli profughi ucraini. A organizzarla sono state Kiwanis Club e Fand (Federazione associazione persone con disabilità). La carovana ha raggiunto Castellania, il paese del Campionissimo. Durante un momento conviviale sono stati raccolti fondi in favore del Distretto Italia San Marino.

Alla giornata hanno partecipato il sindaco di Castellania, Sergio Vallenzona, e il figlio di Coppi, Faustino. "Proprio Lui - sottolinea Alessandro De Faveri, Chair Distrettuale Area Nord Tutti in bici - ha apprezzato lo Spirito del Kiwanis Serving the Children of the World che, oggi, è avvenuto nel luogo sacro del ciclismo e nel segno della bici e del suo Campione più grande di sempre". (ANSA).