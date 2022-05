Intesa Sanpaolo apre a Torino le Gallerie d'Italia

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Intesa Sanpaolo inaugura nello storico Palazzo Turinetti di piazza San Carlo, sede legale della banca a Torino, un nuovo museo delle Gallerie d'Italia. Un percorso espositivo di 10mila metri quadrati su cinque piani, di cui tre ipogei, ristrutturati secondo il progetto architettonico di Michele De Lucchi - AMDL Circle -. Un luogo unico, dove fotografia e video arte documentano e conservano immagini, avvenimenti e riflessioni per promuovere i temi legati all'evoluzione della sostenibilità.

La presentazione lunedì 16 maggio alle ore 12, in diretta streaming su ANSA.it e su https://group.intesasanpaolo.com/it/, alla presenza del presidente Gian Maria Gros-Pietro, del consigliere delegato e ceo Carlo Messina e del presidente emerito Giovanni Bazoli.

Le 'Gallerie d'Italia - Torino' sono sede dell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo - circa 7 milioni di scatti realizzati dagli anni Trenta agli anni Novanta da una delle principali agenzie di fotogiornalismo italiane - ed espongono una selezione di opere dalle collezioni del Gruppo tra cui il ciclo pittorico dell'antico Oratorio della Compagnia di San Paolo, di proprietà della Banca.

Si tratta di un "passo fondamentale - spiega Intesa Sanpaolo - nella promozione della cultura in Italia e nella valorizzazione di un patrimonio artistico formato da oltre 35mila opere d'arte di proprietà". Diventano così quattro i musei delle Gallerie d'Italia, dopo Milano, Vicenza, e Napoli, che viene inaugurato venerdì 20 maggio, a conferma dell'impegno di Intesa Sanpaolo nella cultura, che il Piano d'Impresa 2022-2025 presentato di recente dall'amministratore delegato Carlo Messina rafforza portando entro il 2025 al raddoppio degli spazi espositivi complessivi e consolidando la posizione del Gruppo tra i primi operatori culturali privati a livello internazionale. (ANSA).