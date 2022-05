ESC: TikTok, boom di spettatori e visualizzazioni

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - 1,2 miliardi di visualizzazioni per l'hashtag ufficiale #Eurovision2022; 5,8 milioni di spettatori delle tre serate live (3,3 milioni solo per la finale); oltre 450 mila i video creati dalla community con le canzoni in gara per dar vita a mash up, remix e interpretazioni uniche: Stefania della Kalush Orchestra (oltre 168 mila video), Brividi di Mahmood & Blanco, Hold Me Closer di Cornelia Jakobs le tre più utilizzate. Sono i numeri raggiunti da TikTok, Official Entertainment Partner della 66/a edizione dell'Eurovision Song Contest.

A conferma dell'entusiasmo e della partecipazione anche la crescita del profilo TikTok Eurovision @eurovision che ha raggiunto 1,2 milioni follower (+90% rispetto a inizio gara).

Sul podio per quanto riguarda la crescita del profilo TikTok dei cantanti in gara: la norvegese Subwoolfer (@subwoolfer), che passa da 35 mila a 128 mila follower (+265%), il profilo della cantante S10 dei Paesi Bassi (@s10sdonnie), che ha raggiunto quota 65 mila dai 19 mila all'inizio della competizione (+240%), e la spagnola Chanel (@chanelterrero), che ha quasi triplicato i follower arrivando a 137 mila (+140%). Gli artisti della Kalush Orchestra (@kalush.official), partiti da 257mila follower, chiudono l'Eurovision a quota 376 mila (+46%). Successo anche per i pre-show di Mattia Stanga (@mattiastanga), in diretta dal Museo del Cinema (che recentemente ha aperto il suo profilo ufficiale TikTok @museocinema), che hanno accompagnato la community nel viaggio verso la finale: tre appuntamenti dedicati al racconto del backstage, al commento della semifinale e alle interviste seguite da oltre 150 mila utenti. (ANSA).