Novara: 'Sport per tutti', due nuove aree a Sant'Andrea

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Grazie al progetto 'Sport per tutti a Sant'Andrea' inaugurato questa mattina, Fondazione De Agostini, il Comune di Novara e le associazioni sportive del territorio hanno consegnato agli abitanti del quartiere periferico Sant'Andrea di Novara due nuove aree a cielo aperto per offrire socialità, sport, inclusione e momenti di svago a tutti i residenti.

Durante l'inaugurazione Romeo Sacchetti, novarese d'adozione e Commissario tecnico della nazionale italiana di pallacanestro maschile, molto legato alla città e al territorio novarese, è stato premiato con una targa al merito, riconoscimento per i tanti successi raggiunti nella sua lunga carriera come giocatore e come coach di basket.

"'Sport per tutti a Sant'Andrea' - ha sottolineato il sindaco di Novara, Alessandro Canelli - rappresenta un modello virtuoso di gestione condivisa degli spazi pubblici, attraverso la partecipazione di enti e associazioni del territorio che fanno rete, per la gestione congiunta, l'animazione e l'utilizzo sociale di questi spazi. Questo progetto, pensato per riqualificare a dare nuova vita all'intero quartiere, è infatti uno dei primi esempi di collaborazione pubblico-privato in Italia in ambito sportivo, e il primo a Novara". (ANSA).