ESC: Laura Pausini, medley 5 canzoni per il via da Pala Olimpico

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Stasera è stata Laura Pausini con un medley di cinque canzoni a dare il via dal Pala Olimpico alla finale dell'Eurovision Song Contest.

L'artista ha intonato "Benvenuto", "Io Canto", "La Solitudine", "Le cose che vivi" e l'ultimo singolo "Scatola".

"Io canto" è stata accennata anche nella versione francese, così come alcuni passaggi de "La Solidutine" in inglese. Ad accompagnarla le coreografie degli Urban Theory. (ANSA).