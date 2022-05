Vino: 'Abaccabianca' riparte da Vignale Monferrato

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - I vini bianchi del Piemonte protagonisti alla rassegna 'Abaccabianca 2022', organizzata a Palazzo Calori di Vignale Monferrato (Alessandria). In degustazione 180 etichette di vini e vermouth di Torino igp, con un ospite: il Verdicchio.

Dal Gavi al Timorasso, dall'Alta Langa al Moscato d'Asti, dall'Erbaluce all'Arneis fino ai vitigni antichi e rari come il Baratuciat e il Caricalasino, sui banchi dell'evento itinerante organizzato da Ais (Associazione Italiana Sommelier) Piemonte con la delegazione di Asti.

Banchi d'assaggio aperti due giorni, dalle 11 alle 19, con i vini bianchi ai banchi suddivisi per zone e tipologie. Si rinnova la collaborazione con Uvantica al banco dedicato a 20 vini bianchi rari del Piemonte.

Presente un'area food curata in collaborazione con Bistrotmania, che unisce 9 locali piemontesi. Due le aree di approfondimento con un banco assaggio dedicato al terroir del Moscato d'Asti docg con la collaborazione del Consorzio dell'Asti; e un altro al Vermouth di Torino IGP con la collaborazione del Consorzio del Vermouth di Torino. (ANSA).