Sanità: Grecia a scuola di elisoccorso in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - La Regione Piemonte ha presentato alla Protezione civile della Grecia l'eccellenza del servizio di elisoccorso. L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha ricevuto presso la Centrale Operativa del 118 di Grugliasco (Torino) una delegazione composta da due ufficiali della Forza aerea e da un responsabile tecnico aeronautico.

Scopo della visita è stato quello di esporre e descrivere il modello organizzativo e logistico del Servizio di Elisoccorso del Piemonte che lo Stato greco intende prendere come esempio per sviluppare il proprio Servizio di Elisoccorso nazionale.

All'incontro erano presenti anche il direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino Giovanni La Valle, il commissario dell'Azienda Zero Carlo Picco, il direttore del Servizio Regionale di Elisoccorso Roberto Vacca, il direttore del 118 di Torino Rita Rossi, il presidente del Soccorso Alpino Piemontese Luca Giaj Arcota e una rappresentanza della Leonardo Elicotteri. L'elisoccorso piemontese svolge in media 3.000 - 3.200 missioni di soccorso l'anno, grazie ai quattro elicotteri in servizio nelle ore diurne sulle quattro basi provinciali, ed in servizio notturno sulla base di Torino. Il tutto è possibile grazie al costante aumento del numero dei siti autorizzati all'atterraggio notturno, anche nelle aree più remote e nei rifugi alpini.

Gli equipaggi sanitari sono composti da medici e infermieri con elevata esperienza nella gestione di pazienti critici ad elevata complessità clinica, coadiuvati da personale tecnico del Soccorso Alpino, in grado di raggiungere il paziente anche in caso di difficoltà ambientali. (ANSA).