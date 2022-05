Ritorna 'Opera Viva, il Manifesto' con sei artisti islandesi

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Ritorna Opera Viva, il Manifesto,.

il progetto artistico ideato da Alessandro Bulgini che, dal 2015, ha portato in Barriera di Milano a Torino più di 40 artisti, italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico di 6x3 metri in piazza Bottesini.

Opera Viva, il Manifesto, che anticipa la fiera d'arte Flashback di novembre, ha un nuovo curatore: il visionario artista ed ex sindaco islandese Jon Gnarr. "Una scelta che nasce dalla volontà - spiega Bulgini - di insistere sull'importanza di fornire soluzioni alternative alla nostra incapacità di risolvere i conflitti e sottolineare l'importanza del ruolo degli artisti nella società".

Attore, scrittore, comico e drammaturgo, autodefinitosi anarco-surrealista, Gnarr ha creato nel 2009 un nuovo partito politico Besti flokkurinn (dall'islandese: Il Partito Migliore) nel quale ha coinvolto tanti artisti islandesi nella convinzione che solo l'arte possa, in determinate occasioni, fornire un reale spunto per il cambiamento. Sorprendentemente, la lista di Jón Gnarr ha vinto le elezioni comunali di Reykjavík e così, dal 2010 al 2014, Gnarr è stato sindaco della capitale dell'Islanda.

Per Opera Viva, il Manifesto, Gnarr ha coinvolto altri 6 artisti islandesi per creare un capolavoro corale, come per il Partito Migliore.

Il primo artista con il quale parte Opera Viva, il Manifesto è un famoso fumettista islandese Hugleikur Dagsson, dall'umorismo urticante, più feroce di South Park, più scorretto di Borat, e conosciuto in Italia per il libro "Cazzo Ridi?". Il manifesto di Dagsson, che viene inaugurato mercoledì 18 maggio alle 18.30 in piazza Bottesini, ha scritto su fondo giallo tre parole: "What has Happened?" (ANSA).