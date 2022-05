Rapinatore seriale farmacie arrestato a Torino dalla polizia

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Con il volto nascosto dalla mascherina anti Covid, e armato con tubi da ponteggio o chiavi inglesi, rapinava farmacie e supermercati facendosi consegnare l'incasso della giornata. Un 42enne è stato arrestato a Torino dalla polizia: per gli investigatori della Squadra Mobile della Questura ha commesso almeno dodici rapine aggravate, otto ai danni di sette diverse farmacie e quattro supermercati.

I colpi nei quartieri Barriera di Milano, San Donato e nel centro città. Le indagini, coordinate dalla procura, sono partite a novembre, in seguito a una rapina a una farmacia di corso Giulio Cesare, e hanno portato all'arresto dell'uomo dopo il tentativo di rapinare un supermercato in Barriera di Milano.

