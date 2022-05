Musica: esce 'Non è fortuna', inediti degli Africa Unite

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Dall'11 maggio è disponibile sugli store e le piattaforme di streaming 'Non è Fortuna', il nuovo album di inediti degli Africa Unite che celebra i 40+1 anni di attività della band. La distribuzione è di Believe.

Dopo la pubblicazione, sulle piattaforme digitali, della parte di catalogo ancora mancante e dei singoli 'Forty-One Bullets' (2021) e 'Non è Fortuna' (aprile 2022), gli Africa Unite, gruppo rocksteady-dub-reggae originario di PInerolo, nel torinese, hanno deciso di svelare tutte le tracce del loro album celebrativo l'11 maggio, anniversario della morte di Bob Marley, una sorta di omaggio per colui che 40+1 anni fa li ha condotti sulla strada del reggae.

Oltre alle 12 tracce contenute nel nuovo lavoro sono previste versioni inedite e live, che usciranno dilazionate nel tempo. La band non si è mai sciolta per fare poi delle 'reunion', come spesso accade, ed ha continuato a macinare concerti su concerti in tutta Italia ed Europa. Il nuovo album vede la collaborazione di alcuni grandi nomi tra i quali David Hinds, cantante della band britannica Steel Pulse che ha molto influenzato lo stile degli Africa Unite, Gaudi, produttore e amico londinese, Brinsley Forde, cantante degli Aswad, altro nome fortemente voluto da Bunna e Madaski, Tonino Carotone, la voce in 'Tuyo', brano di Rodrigo Amarante, e, infine il giovane rapper Tito Sherpa. (ANSA).