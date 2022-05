Eurovision, 5,5 milioni e il 27.7% per la seconda semifinale

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest - che ha visto l'esclusione di Achille Lauro, in gara per San Marino, dalla finale - è stata seguita ieri su Rai1 da 5 milioni 538 mila telespettatori pari al 27.7% di share.

Si mantiene alta l'attenzione del pubblico: gli ascolti sono in linea con quelli della prima semifinale, seguita da 5 milioni 507 mila spettatori pari al 27% di share. (ANSA).