Conchita Wurst star al Music Retreat

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - "Barcellona per il museo del cibo e per la spiaggia della città. Parigi perché è il centro della moda e ha un Teatro dell'Opera che stupisce sempre. Amsterdam è invece la destinazione per eccellenza della Pride Season: non hai celebrato il Pride se non hai mai partecipato al Canal Pride Amsterdam! E poi ci sono Zurigo, che è una città così bella con molte gemme nascoste nel centro storico, tutto è percorribile a piedi e ha un bellissimo lago che puoi goderti appieno, e infine Berlino, una delle mie mete preferite in Europa grazie ai miei amici": sono queste le 5 top destinations in Europa per Conchita Wurst, che sabato 14 maggio sarà protagonista al "Music Retreat", il soggiorno a tema a tema proposto da Booking.com in occasione dell'Eurovision Song Contest di Torino.

Proprio alla Casa del Pingone, la residenza storica torinese dove è allestito il "Music Retreat", Conchita Wurst, Ambassador di Booking.com per l'Eurovision, terrà una speciale performance musicale per pochi ospiti selezionati. L'artista, che ha vinto il celebre contest nel 2014 con la sua "Rise like a phoenix", sabato avrà anche il compito di accogliere alla Casa del Pingone la coppia di italiani che si è aggiudicata il soggiorno a tema e che assisterà con dei biglietti vip alla finale dell'Eurovision.

Oltre a vedere lo show, gli ospiti del "Music Retreat" potranno tra l'altro registrare canzoni con la guida di un vocal coach e fare un servizio fotografico. "Berlino è fantastica per i look da strada e per le persone alla moda. Non vedo l'ora di scoprire se anche i torinesi si prendono cura del loro aspetto tanto quanto si dice lo facciano i milanesi", ha detto l'artista.

(ANSA).