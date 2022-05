Cavalieri Tartufo e vini d'Alba,Ordine celebra 300° capitolo

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - L'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei vini d'Alba, fondato 55 anni fa, celebra, domenica 22 maggio al castello di Grinzane Cavour (Cuneo), il 300° Capitolo (come sono chiamate le riunioni della confraternita, ndr) delle Gemme. "Sarà un momento storico per la nostra associazione - spiega il Gran Maestro, Tomaso Zanoletti -, in cui ripercorrere i tratti più significativi dell'avventura cominciata oltre mezzo secolo fa, ringraziando ancora una volta i Soci fondatori, rievocando i momenti dell'inizio e ribadendo le ragioni del nostro impegno nella promozione e valorizzazione dell'enogastronomia e della cultura di Alba, Langhe, Roero e Monferrato". Il 22 maggio il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, riceverà le insegne di Cavaliere onorario dell'Ordine e sarà presentata alla platea dei Cavalieri l'opera 'Alta Langa.

Civiltà della tavola e genius loci' "Un'opera veramente significativa per l'ulteriore valorizzazione del territorio che intendiamo compiere - dice ancora Zanoletti - Il progetto editoriale, infatti, è nato per contribuire a far conoscere e sostenere il lavoro di osti e ristoratori che, sulle colline alte di Langa, rappresentano un presidio di tradizioni autentiche, in un panorama di boschi, pascoli, noccioleti, qualche filare di vigna sempre più promettente e poche case".

