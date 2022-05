Microplastiche, al via monitoraggio nel Lago d'Orta

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - E' al via oggi il monitoraggio di Legambiente, Enea e Arpa sulle microplastiche nelle acque del lago d'Orta. Il progetto è un'evoluzione delle attività avviate da Legambiente ed Enea nel 2021 nell'ambito del progetto Life Blue Lakes, che ha come principale obiettivo di ridurre le microplastiche nei laghi. I dati raccolti saranno trasferiti alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale, e l'attività fornirà all'Enea una occasione per formare alcuni operatori per il campionamento di microplastiche in ambiente lacustre.

"È di primaria importanza - sottolinea Maria Sighicelli dell'Enea, responsabile scientifica del progetto Life Blue Lakes - continuare lo scambio di conoscenze ed esperienze per migliorare la comprensione del fenomeno. Questo inquinante emergente richiede un monitoraggio costante, ma anche lo sviluppo di un quadro metodologico standardizzato per il campionamento e l'analisi della sua presenza".

Dopo quello primaverile, un secondo campionamento è previsto in autunno, per acquisire dati stagionali e correlati alle vicende termiche del lago. I campioni raccolti, trattati e analizzati, saranno inviati all'Enea che si occuperà della caratterizzazione chimica e dell'identificazione dei polimeri.

(ANSA).