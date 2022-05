ESC: Urban Theory, dal palco di Sanremo all'Eurovision

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Dal palco del festival di Sanremo l'anno scorso a quello dell'Eurovision Song Contest. Non parliamo di Mahmood e Blanco né di Achille Lauro, ma degli Urban Theory, la crew di ballerini liguri, che sabato sera sarà ospite del gran finale della manifestazione europea a Torino. Per l'occasione si esibiranno in una performance creata e coreografata da loro, grazie al placet del direttore artistico, Laccio e della Rai. La crew si esibirà insieme a Laura Pausini e a tutto il corpo di ballo, con la loro tutting dance (uno stile di danza che si focalizza sull'abilità del ballerino di creare posizioni geometriche). Gli Urban Theory, che da anni sono protagonisti nel campo agonistico della danza, negli ultimi due anni si sono trasformati in un fenomeno social dopo la partecipazione nel 2019 a Italia's Got Talent. Da lì, l'inizio della loro ascesa con Fiorello che li chiama come corpo di ballo per il programma "Viva RaiPlay" e la partecipazione allo show americano di Jimmy Fallon (lo stesso che ha voluto come ospiti anche i Maneskin).

