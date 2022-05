ESC: Cattelan dà il via alla seconda semifinale

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Con un'apertura ironica sulla capacità degli italiani di riuscire a cavarsela sempre in ogni situazione (sfatando anche un po' il cliché di popolo al quale manca il rigore) Alessandro Cattelan ha dato il via alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, in corso a Torino.

"Ho provato cosa vuol dire l'emozione di gareggiare su questo palco", a detto dopo la performance che lo ha visto coinvolto in un numero con i ballerini. E Laura Pausini ha spiegato in inglese il significato del termine 'strizza'.

