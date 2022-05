Cinema: Film Commission cerca location, sopralluogo a Chieri

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Sopralluogo della Film Commission del Piemonte a Chieri per il reperimento di location per riprese cinematografiche e televisive sul territorio comunale. La presidente Beatrice Borgia, accompagnata dal sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e dall'assessore alla Cultura Antonella Giordano, ha visitato l'istituto scolastico Monti, da lei frequentato da studentessa. Ad accoglierli è stata la dirigente Mariella Principiano.

La collaborazione con il Comune di Chieri è nata in gennaio con la firma di una intesa "per la realizzazione di attività di sviluppo del territorio e delle sue risorse culturali, turistiche, folcloristiche, ambientali e della tradizione attraverso le riprese cinematografiche, televisive e audiovisive in genere".

"La realizzazione di film, fiction o spot televisivi - spiega Giordano - consente di dare maggiore visibilità al nostro territorio. Inoltre queste attività generano una ricaduta economica su ristorazione e commercio, ma anche per l'impiego di maestranze locali e il ricorso a cittadini chieresi come comparse. Attualmente sono 11 le location scelte da Film Commission, e il nostro auspicio è che possano aggiungersene di ulteriori, a cominciare dalla scuola Monti".

"Il Comune di Chieri - aggiunge Borgia - ha mostrato entusiasmo e propositività, e sta confermando di voler attivamente collaborare mettendo a disposizione luoghi del territorio. Rappresentare la Fondazione proprio in un istituto che è stato parte significativa del mio percorso di studi mi ha resa particolarmente felice". (ANSA).