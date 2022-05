Torino: incendi sui bus Gtt, via al processo per tre

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - E' cominciato oggi in tribunale a Torino il processo per i casi di incendio dovuti, secondo l'accusa, a problemi di manutenzione, che negli ultimi anni si sono verificati su alcuni autobus di linea. Dopo le prime incombenze l'udienza è stata aggiornata a giugno.

Ad essere chiamati in causa per un'ipotesi colposa sono tre esponenti di Gtt, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città: l'ex amministratore delegato Walter Ceresa, il suo successore Giovanni Foti e un responsabile della manutenzione.

"Gtt - afferma l'avvocato Giovanni Lageard, che difende i tre insieme agli avvocati Marta Lageard e Chiara Giuntelli - ha fatto il possibile per circoscrivere al massimo un fenomeno che purtroppo è presente a livello nazionale. Confidiamo di dimostrare che il suo operato è stato sempre corretto". (ANSA).