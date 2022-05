Quattro anni senza galleria di Omegna, protesta albergatori

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - La galleria di Omegna resta ancora chiusa e, nonostante le previsioni di una riapertura già per il 25 aprile scorso, i tempi si annunciano ancora lunghi. Il timore degli albergatori è quello di "dover affrontare la quarta stagione estiva senza poter contare su un nodo viario strategico di collegamento con il Verbano, l'Ossola, la Svizzera e la Lombardia". Oreste Primatesta, presidente dell'Unione turistica Lago d'Orta che riunisce gli operatori turistici, si dice 'preoccupato': "La galleria è chiusa da ormai quasi quattro anni e, nonostante, le ripetute promesse, siamo ancora lontani dal vedere risolta una situazione kafkiana. Sui cartelli esposti viene ancora indicata la data del 27 aprile dello scorso anno, 2021, per la consegna parziale lavori; dal presidente della Regione Piemonte, invece avevamo avuto rassicurazioni di poter aprire, almeno in un senso di marcia, per la festa della Liberazione, ormai quasi un mese fa. E non è accaduto nulla".

Primatesta evidenza come siano "altrettanto urgenti" gli interventi complessivi sull'intera viabilità lacustre. "La scorsa estate il problema della sicurezza viabilistica sulla 229 è stato accentuato dal cosiddetto turismo "di prossimità" che ha visto molte persone partire da Milano e dalla Lombardia per recarsi al lago in giornata. Di fatto, molti di loro sono costretti a parcheggiare, specie nel week-end, "a monte" di Orta, di conseguenza attraversano a piedi la strada lacuale, dove il traffico è molto intenso in alta stagione e dove transitano anche mezzi pesanti. (ANSA).