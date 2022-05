Pininfarina: prototipo di Huv, il suv a idrogeno di Namx

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Pininfarina e la francese Namx guardano alla mobilità del futuro con Huv, prima vettura al mondo parzialmente alimentata da un sistema brevettato di serbatoio rimovibile che punta a rendere l'idrogeno disponibile per i veicoli privati su larga scala. Il prototipo del suv - presentato in anteprima mondiale presso la sede di Cambiano della PIninfarina - è alimentato da fuel cell a idrogeno e dotato di un serbatoio fisso e di sei capsule rimovibili, che garantiscono una autonomia totale di 800 chilometri. Disegnato con Pininfarina, l'Huv sarà commercializzato dall'ultimo trimestre del 2025, con prezzo tra i 65.000 e 95.000 euro.

"Abbiamo una doppia ambizione, diventare un nuovo punto di riferimento nel mondo delle auto a emissioni zero ed esplorare costantemente nuovi territori in modo da facilitare la mobilità dei nostri consumatori. Namx è un progetto collettivo creato con i migliori partner industriali e tecnici di Europa e Africa" spiega Faouzi Annaiah, fondatore e presidente di Namx.

"Pininfarina non è solo design e stile, ma anche innovazione e capacità di dare vita a una visione di futuro sostenibile. Il Namx Huv fa parte del nostro dna: si tratta di creare la migliore esperienza di guida per una mobilità senza limiti, con stile" dice Paolo Pininfarina. "Questa vettura rappresenta un esercizio importantissimo per capire dove sta andando la mobilità del futuro. E' una vettura elettrica a idrogeno con una autonomia che consente di fare un viaggio lungo. Noi ci siamo sempre interessati all'idrogeno, investendo in studi e prototipi. Namx è una startup interessante", sottolinea l'amministratore delegato Silvio Angori Il Namx Huv verrà presentato al pubblico in autunno al Salone dell'automobile di Parigi. E' già disponibile per il preordine sul sito web di Namx. (ANSA).