Incidenti stradali: schianto sulla Milano-Torino, 4 morti

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sull'A4 Milano-Torino poco prima dell'uscita di Arluno in direzione Milano in seguito al tamponamento di un furgone contro un'auto. Tra le 6 persone coinvolte, quattro sono morte e due sono ferite. L'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni.

L'incidente è avvenuto alle 9.45 all'altezza di Marcallo con Casone (Milano), poco prima dell'uscita di Arluno. Le persone decedute sono quattro maschi, due di 30 anni, uno di 35 mentre del quarto non è stata resa nota l'età. Il ferito più grave è stato portato all'ospedale di Niguarda di Milano con l'elisoccorso.

Sul posto ci sono numerose ambulanze, i vigli del fuoco e la Polstrada di Novara. (ANSA).