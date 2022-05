Imbrattano muri e marmi Alessandria, denunciati tre ventenni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 MAG - Tre giovani sono stati denunciati dalla Polizia Locale ad Alessandria con l'accusa di avere imbrattato, il 25 marzo, alcuni muri e arredi urbani del centro con pennarelli e bombolette spray. In particolare, in via Bissati, sono state tracciate scritte di colore nero e rosso anche sui marmi. Dopo la querela presentata dai proprietari dei due fabbricati interessati - per uno il danno supera i 3.000 euro - è partita l'attività di indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria. Raccolte informazioni, visionate le immagini del sistema di videosorveglianza, anche di privati (ricostruendo movimenti pure nelle vicine piazzetta della Lega e via Milano), analizzati, partendo dalle parole lasciate, alcuni profili presenti sui social. Sono stati, così, identificati due ragazzi e una giovane, italiani, due di 25 anni e uno di 21.

Convocati al Comando, si sono mostrati pentiti e uno ha dato la disponibilità a ripulire anche i marmi. Le indagini proseguono per risalire ad altri 2 minorenni, che in una precedente occasione - coperti da mascherina, cappello e cappuccio - sono stati ripresi 'all'opera', sempre in via Bissati. (ANSA).