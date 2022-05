Ferrovie: per la Biella-Novara in arrivo 5 milioni di euro

(ANSA) - BIELLA, 11 MAG - Biella vuole uscire dall'isolamento ferroviario. Sono ormai terminati i lavori per l'elettrificazione della Biella-Santhià, ora l'attenzione si accende sulla Biella-Novara per avere un collegamento veloce con Milano.

"Il viceministro allo sviluppo economico Gilberto Pichetto e gli altri parlamentari biellesi - spiega il presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, che ha organizzato il tavolo della mobilità - si sono impegnati a sbloccare i 5 milioni di euro che ci sono già in Regione".

Di questa somma si parlava già nel 2019. Si tratta di un quarto della cifra necessaria per il completamento dell'opera: secondo le prime stime il costo per completare l'intervento è di 21 milioni di euro. (ANSA).