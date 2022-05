Biella: nomine Cordar, chiesti 8 mesi per sindaco Corradino

(ANSA) - BIELLA, 11 MAG - Una richiesta di condanna a otto mesi per il sindaco di Biella Claudio Corradino. E' la richiesta avanzata oggi dal pubblico ministero per il processo relativo alle nomine Cordar, la società che gestisce le acque nel Biellese. L'accusa nei confronti del primo cittadino è di abuso d'ufficio: avrebbe favorito una amica nella nomina a consigliere del Cordar.

A far scattare le indagini era stato un esposto di due consiglieri comunali di Cossato. La difesa ha chiesto l'assoluzione del primo cittadino presentando anche delle integrazioni. Il prossimo 22 giugno arriverà la sentenza.

