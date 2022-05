Truffa per ottenere erogazioni pubbliche,22 misure cautelari

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata è stata smantellata dalla guardia di finanza di Torino che, coordinata dalla Procura del capoluogo, sta eseguendo ventidue misure cautelari: tredici in carcere, tre arresti domiciliari e sei obblighi di firma.

L'operazione, denominata 'Bianco sporco' è frutto di un'inchiesta avviata nel 2018 e ha consentito di acquisire elementi sull'esistenza di una estesa truffa, tra il 2014 e 2021, per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta, imperniata intorno al meccanismo dei cosiddetti certificati bianchi (TEE, Titoli di Efficienza Energetica), principale strumento di promozione dell'efficienza energetica in Italia introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 2005. Un truffa da 30 milioni, che consisteva in tre fasi: le società aventi qualifica E.S.Co.

(Energy Service Company) presentavano al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a documentazione per la realizzazione di progetti relativi a lavori di efficientamento energetico fittizi, per ottenere i certificati bianchi, che dopo venivano venduti. Il denaro veniva infine trasferito in Italia e all'estero, su conti riconducibili alle società stesse, giustificandoli con fatturazioni su ipotetiche prestazioni di servizio. (ANSA).