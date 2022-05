P.A: Università Torino in aiuto dei Comuni per bilancio Pop

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Coinvolgere i cittadini nelle decisioni pubbliche e nella distribuzione delle risorse: è l'obiettivo del Bilancio Pop (Popular Financial Reporting), documento, cartaceo e online, in grado di raccontare le attività dell'amministrazione pubblica con immagini e grafiche. Il team del Dipartimento di Management dell'Università di Torino, coordinato da Paolo Biancone e Silvana Secinaro, ne promuove l'adozione per legge e si mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche per realizzarlo con loro.

Dopo il Bilancio Pop di Bari, il Dipartimento si prepara a presentare il Bilancio Pop come strumento di dialogo con il cittadino al Festival dell'Economia Aziendale dell'Università di Torino l'1 giugno. "Il Bilancio Pop - spiega Biancone - è la traduzione di informazioni complesse in notizie semplici: uno strumento prezioso per favorire la conoscenza reciproca della pubblica amministrazione e dei cittadini-elettori, ma anche per migliorare la comunicazione negli enti perché cambia l'approccio partecipativo, facilitando il feedback fra la governance delle risorse pubbliche e gli abitanti di un Comune o di una amministrazione regionale".

Diffuso nei Paesi anglosassoni come Usa, Canada e Australia, il Bilancio Pop è poco presente in Europa, ma l'Italia è un esempio virtuoso: Torino è alla quinta edizione dopo essere stata la prima città in Europa a sperimentarlo nel 2016. Il Dipartimento ha collaborato alla realizzazione del Pop anche di Regione Piemonte, Nichelino, Moncalieri, Settimo Torinese (Torino), Acqui Terme (Alessandria), Basiglio (Milano), Castel Maggiore e Ozzano (Bologna). Tutte amministrazioni che hanno presentato i bilanci Pop tra ottobre 2021 e gennaio 2022.

