Glovo apre a Torino 1/o 'Food corner', può ospitare 15 brand

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Glovo, la piattaforma di consegne multi-categoria, apre il suo primo Food Corner italiano a Torino, nel quartiere Pozzo Strada, con 15 postazioni professionali su una superficie di 870 metri quadri. Si aggiunge ai cinque già attivi in Spagna, ai 4 in Ucraina, ai due in Georgia e a quello aperto in Romania.. "Uno spazio condiviso, che racchiude al suo interno diverse realtà del mondo della ristorazione, realizzato con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le potenzialità del food delivery, sia per i partner sia per gli utenti finali".

Il Food Corner torinese, equipaggiato con cucine professionali e fornitura necessaria agli chef, ospiterà fino a 15 partner. Cinque sono i primi brand - Pinseria SB, Whimsy Kitchen, Amici Miei, Bun Burger e I Love Poke - ad aver aderito al progetto e a essere già operativi presso lo spazio piemontese.

"Il Food Corner rappresenta uno degli asset centrali su cui vogliamo fondare la propria strategia di crescita. - spiega Elisa Pagliarani, general manager di Glovo Italia - Dopo Torino prevediamo di aprire nuovi Food Corner in tutta Italia, cominciando da Roma e Milano". (ANSA).