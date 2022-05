Cuneo,con 'Città in note' musica in strade e palazzi storici

(ANSA) - CUNEO, 10 MAG - Da venerdì 13 a domenica 15 maggio seconda edizione di "Città in note", una rassegna che porta la musica in palazzi storici, chiese, biblioteche e strade di Cuneo "per riscoprire la bellezza delle arti e valorizzare, attraverso la musica, i luoghi della cultura e il patrimonio storico-artistico cittadino". La "rassegna diffusa" organizzata dalla Fondazione Artea prevede esibizioni, installazioni sonore, eventi e concerti al teatro Toselli, nella biblioteca civica, in municipio, poi chiesa di Santa Croce, la pedonale via Roma e molte altre location.

Si comincia venerdì 13 maggio alle 21 al Toselli con Ginevra Di Marco e Cristina Donà, sabato toccherà all'Alban Berg Ensemble di Vienna e domenica il concerto di Park Stickney tra jazz e rock. Esibizioni anche degli studenti del conservatorio Ghedini di Cuneo mentre al parco fluviale ci sarà, domenica pomeriggio, un laboratorio musicale per famiglie a cura della scuola Apm di Saluzzo. Previsto un concerto a lume di candela con Carlo Maver, esibizione notturna venerdì mentre l'artista brasiliana Tati Valle si esibirà sabato pomeriggio. Tutte le info e il programma completo si trovano sul sito www.fondazioneartea.org. (ANSA).