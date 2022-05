Bocelli incontra studenti, "pretendete sempre bellezza"

(ANSA) - CUNEO, 10 MAG - "Il talento è un dono del cielo, va coltivato e migliorato, serve sacrificio: perché nulla viene da nulla. Il talento va anche suggerito e accompagnato: è responsabilità, tempo, lavoro. A genitori e insegnanti dico di incoraggiare senza illudere. Se una cosa sperata non accade non è un dramma, ne capitano altre". Così stamane ha spiegato il tenore Andrea Bocelli al palazzetto dello sport di Cuneo, di fronte a quasi 3 mila persone (di cui duemila studenti delle Superiori della provincia). Un evento promosso dalla Fondazione Crc di Cuneo per festeggiare i 30 anni dalla nascita (35 mila interventi sostenuti, oltre 600 milioni di euro erogati) in collaborazione con la Fondazione Andrea Bocelli. Un appuntamento per ragionare su talento, scelte, passioni, studi "Nella vita sapevo che il mio destino era cantare: lo facevo a casa con i parenti, in chiesa, al collegio. - ha aggiunto Bocelli - Figuratevi che il mio sogno era fare il pugile, quindi credo mi sia andata bene. E ho studiato Giurisprudenza per fare contento mio padre, che credeva che la musica non fosse una cosa seria. La vita è una corsa per tutti, abbiamo per questo l'obbligo di dare il meglio di noi stessi. Fino a 35 anni cantavo e non lo sapeva nessuno: a mia madre dicevano 'suo figlio non farà mai carriera, al massimo qualche Ave Maria ai matrimoni'. Il segreto della felicità? Come dico sempre ai miei tre figli: quando è possibile, fare ciò che si ama, e quando è impossibile, amare ciò che si fa". Rivolto ai ragazzi. il tenore ha aggiunto: "Avete dimostrato di saper riconoscere la bellezza, che salverà il mondo come scriveva Dostoevskij. Pretendete la bellezza, non accontentatevi mai". Bocelli ha cantato una versione toccante dell'Inno di Mameli (con tutto il palazzetto in piedi) e ha visitato il Rondò dei Talenti, un edificio di 4 piani dedicato a istruzione educazione e orientamento, curato dalla Fondazione Crc di Cuneo. (ANSA).