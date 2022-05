Valerio Lundini apre tour estivo il 17 luglio a Collisioni

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Valerio Lundini inaugura il suo tour estivo 'Il primo tour dopo il drammatico scioglimento' a Collisioni, il festival nel cuore delle Langhe, il 17 luglio.

Dopo il successo ottenuto con lo spettacolo 'Il Mansplaining spiegato a mia figlia', il comico romano reduce dalla sua telefonata a Putin al concertone del Primo Maggio sarà a Collisioni con uno show musicale assieme alla band con cui collabora da più di dieci anni, portando le sue gag e i suoi momenti di improvvisazione. Ancora una volta sarà sul palco con i Vazzanikki, presenza fissa e diventata iconica a 'Una pezza di Lundini', che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, con spirito caustico, ironico e la sua propensione al nonsense.

'Una pezza di Lundini', giunto alla terza edizione, va in onda ogni mercoledì su Rai 2 in seconda serata. Si tratta di un Late night comedy che fa finta di sostituire cose assurde (che non esistono), un programma con interviste nonsense ad ospiti famosi, servizi surreali e sketch in studio che butta giù tutti i luoghi comuni, buonismo e i cari cliché. (ANSA).