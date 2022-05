Intesa Sanpaolo: Museo del Risparmio compie dieci anni

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Il Museo del Risparmio, museo di Intesa Sanpaolo dedicato all'educazione finanziaria, festeggia dal 9 al 15 maggio i primi 10 anni di attività con l'ingresso gratuito agli spazi espositivi e iniziative rivolte a giovani e adulti, che hanno l'obiettivo di affrontare il tema della gestione del denaro in maniera divertente, ma anche con un approccio digitale e multimediale. Non poteva mancare un riferimento all'Eurovision Song Contest, con appuntamenti organizzati dal Museo.

Le iniziative prendono il via giovedì 12 maggio alle 18.30 con la conferenza-spettacolo "Neuromagia: quando la magia svela il nostro rapporto col denaro". Protagonisti un giovane mago e uno psicologo impegnati a esplorare i meccanismi di funzionamento cognitivo ed emotivo nella gestione del denaro: Edoardo Ares, prestigiatore e illusionista professionista e Massimo Bustreo, consulente in psicologia dei consumi e del denaro, docente Iulm.

Si prosegue venerdì 13 maggio, alle 18:30, con l'incontro "Music Economy: dal 45 Giri a Spotify" con Francesco Prisco, esperto musicale, giornalista del Sole 24 ore e autore di "La Music Economy", per capire come il business della musica si stia evolvendo fra streaming e nuove tecnologie. Nel weekend spazio alle famiglie: sabato 14 maggio, dalle 17, il live-quiz musicale "Tv, Soldini e Canzoni" dove, ripercorrendo alcuni anni d'oro dell'Eurovision, genitori e bambini si sfideranno a colpi di domande a tema storico-musicale con in palio alcuni gadget del Museo. Domenica 15 alle 16, 'Jukebox- una moneta per una canzone', laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni.

Per tutto il periodo di Eurovision, il Museo diventa redazione mobile ufficiale di Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti che compie 10 anni, ospitando i giovani speaker che racconteranno gli eventi del Museo e gli appuntamenti della kermesse musicale attraverso le varie piattaforme multimediali.

(ANSA).