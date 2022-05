Eurovision: guida Cna tra 68 botteghe di arte, cibo e moda

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Si chiama 'Scopri e assapora l'artigianato torinese' ed è una guida tra 68 botteghe dislocate a Torino e in altri 24 comuni della Città metropolitana, tra arte, cibo e moda. La guida, che viene distribuita negli hotel e nelle strutture turistiche, è stata realizzata dalla Cna, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino e con il patrocinio di Eurovision. E' in italiano e in inglese.

Nelle 48 pagine trovano spazio i maestri esperti nella lavorazione del vetro, del legno e di strumenti musicali e antiche insegne, della lavorazione della ceramica; della scultura; della decorazione, del restauro ligneo e di vere e proprie opere d'arte, dimore storiche, abiti d'epoca e lampadari antichi. Birrifici, liquorifici, cioccolatieri, pasticceri e panifici invitano invece alla scoperta dei sapori di territorio.

Orafi, sarte e sarti, magliaie, stiliste e designer sono la rappresentanza della moda torinese.

Saranno organizzati anche tour alla scoperta delle attività artigianali, descritti nella brochure "Oh Mamma mia!" Artigianato sorprendente". Si tratta di 14 visite gratuite, dal 9 al 15 maggio, che consentiranno al pubblico di Eurovision di scoprire le botteghe artigiane piemontesi di moda, artigianato artistico e agroalimentare. I tour prevedono una guida abilitata che accompagnerà i visitatori arricchendo i percorsi con descrizioni e aneddoti. "Attraverso questo progetto, Cna Torino è convinta di poter operare a favore della valorizzazione del made in Italy indipendente e di favorire l'avvicinamento delle nuove generazioni ai mestieri dell'artigianato" spiega il segretario della Cna Filippo Provenzano. (ANSA).