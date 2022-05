EstOvest festival cresce e va in tour con una nuova formula

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Cresce l'EstOvest Festival che nel 2022 rinnova la formula per coinvolgere i luoghi più belli d'Italia. La città di Torino, che 21 anni fa ha visto nascere la manifestazione, si conferma così un laboratorio culturale di richiamo internazionale. Il violoncellista Rohan De Saram è il nuovo presidente onorario dell'associazione che crea al proprio interno un Artistic Advisory Board per intercettare il cambiamento in atto nel mondo culturale e nella società, rafforzando le collaborazioni di prestigio con i grandi artisti per aprire le porte ai giovani e alle nuove creazioni musicali. La nuova programmazione avrà il suo clou con la Contemporary Cello Week, la cui seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, è in programma a Torino dal 27 al 31 ottobre 2022.

"EstOvest cresce e va in tour. I progetti di EstOvest Festival, alcuni dei suoi format, collaborazioni ad hoc con realtà importanti nazionali e internazionali, segnano un nuovo passo della biografia artistica dell'associazione" afferma Claudio Pasceri, direttore artistico di EstOvest.

Le più recenti iniziative si sono svolte grazie al contributo di Regione Piemonte, Comune di Torino, Goethe Institut, iMuse, Brazzale e dei comuni di Guarene e Portacomaro.

Numerose sono state le partnership che hanno alimentato di grande dinamismo i progetti di EstOvest. Generoso il sostegno della famiglia Grande Stevens che, vicina alla direzione artistica e storicamente sensibile a cultura e arti, ha inaugurato, per EstOvest, il percorso che ai contributi pubblici affianca un'importante sostegno privato. Radicale, poi, il lavoro di rinnovamento che ha coinvolto, oltre alle strategie, la veste grafica e il sito web. (ANSA).