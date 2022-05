ESC: sicurezza, adottate le massime misure antiterrorismo

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - E' imponente il dispositivo di sicurezza, coordinato dalla Questura di Torino con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia e attivo 24 ore su 24, attuato a Torino per l'Eurovision Song Contest. Al momento non sussistono elementi di allarme, ma in considerazione del rilievo internazionale dell'evento, anche alla luce dell'attuale scenario politico correlato al conflitto bellico in atto, si stanno adottando "le massime misure antiterrorismo" e sono stati predisposti "specifici dispositivi atti a contenere eventuali azioni di contestazione e di disturbo sotto il profilo dell'ordine pubblico".

Due sono le aree di Torino interessate dall'evento: Piazza d'Armi, dove si trova il PalaOlimpico teatro della kermesse canora, e il Parco del Valentino che ospita l'Eurovillage, spazio collaterale e luogo di intrattenimenti e concerti paralleli allo show. Per assicurare il regolare svolgimento dell'evento e la contestuale sicurezza di cittadini e partecipanti, la polizia di Stato sta mettendo in campo le proprie risorse attraverso il contributo di tutte le sue componenti, anche con i rinforzi e gli specialisti provenienti da altre sedi. La regia è gestita dalla sala operativa della Questura, presso la quale è stato attivato il Centro interforze per la gestione della sicurezza che si avvale di un sistema di videosorveglianza potenziato per l'occasione da un considerevole numero di telecamere. (ANSA).