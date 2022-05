Carabinieri salvano 92enne bloccata nella casa in fiamme

(ANSA) - NOVARA, 09 MAG - Una donna di 92 anni deve la vita alla prontezza di due Carabinieri di pattuglia intervenuti in un'abitazione in fiamme. I militari sono riusciti a portarla fuori in spalla dalla stanza, oramai invasa dal fumo, dove era bloccata a letto. E' successo oggi pomeriggio, a Galliate, in provincia di Novara, nei pressi del ponte sul Ticino, al confine con la Lombardia,. I due carabinieri in forza alla locale Stazione stavano compiendo un giro di pattuglia quando hanno visto una colonna di fumo alzarsi da un edificio. Direttisi verso la zona, hanno constatato che le fiamme avevano in parte divorato il tetto di un ristorante con annessa abitazione e hanno appreso che in una stanza c'era l'anziana proprietaria del locale che per problemi di salute ed età, era bloccata a letto.

I militari sono entrati nell'edificio in fiamme e raggiunta la stanza invasa dal fumo, coprendosi naso e bocca, hanno portato in salvo la 92enne Nel frattempo sono arrivati sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. La donna, visitata dai sanitari del 118, è in buone condizioni di salute.

(ANSA).