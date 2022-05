'AAA cercasi idraulico',tour nazionale per formarne di nuovi

(ANSA) - VERONA, 09 MAG - Introvabili, necessari, specie nelle emergenza di casa, gli idraulici continuano ad essere una categoria professionale a basso numero e ad alta richiesta. Così per formarne di nuovi nasce un corso itinerante promosso da una delle maggiori aziende di rubinetteria; un corso fatto a bordo di un grande truck che girerà l'Italia,partito oggi da Verona, dove, in collaborazione con l'istituto professionali Salesiani - Don Bosco saranno formati 140 nuovi giovani idraulici, già studenti della scuola per questi specifici operatori. La prima edizione del Give (Grohe Installer Vocational Training and Education) toccherà nelle prossime settimane analoghi istituti professionali a Sesto San Giovanni (Milano) il'11 e 12 maggio, all'Istituto Opere Sociali Don Bosco , e in Piemonte (13 maggio), al CnosFap di Fossano, (Cuneo). Complessivamente saranno formati 500 novelli idraulici. (ANSA).