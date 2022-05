Festa mamma:Lo Russo 'auguri a tutte, senza discriminazioni'

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Come cantava la famosissima canzone di Sanremo di molti anni fa: 'sono tutte belle le mamme del mondo', e oggi siamo costretti a ribadire che lo sono tutte, senza discriminazione. Ne siamo convinti e continueremo a batterci per i loro diritti". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, celebrando la Festa della Mamma in piazza Carlo Alberto alla Festa delle Famiglie Arcobaleno, insieme alla vicesindaca Michela Favaro e agli assessori ai Diritti, Jacopo Rosatelli, e alla Transizione Ecologica, la mamma arcobaleno Chiara Foglietta.

"Riconoscere i diritti a chi sono negati è un segno di civiltà - sottolinea Lo Russo -, rende la società più aperta e inclusiva, in poche parole migliore. La nostra amministrazione vuole sempre più essere amica delle famiglie, al plurale, senza escludere nessuno. Tantissimi auguri a tutte le mamme". (ANSA).