Eurovision: l'Ue sul palco dell'EuroVillage a Torino

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - L'Unione Europea sbarca all'Eurovision. Quest'anno la giornata dell'Europa, che si celebra il 9 maggio, avrà un ruolo importante all'Eurovision Off e all'Eurovision Village, a Torino, con una serie di eventi musicali e di incontri organizzati dall'Ufficio in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

"Abbiamo deciso di costruire queste iniziative per la Pace - ha spiegato durante la presentazione a Palazzo Madama Maurizio Molinari, capo dell'Ufficio del Parlamento europeo a Milano - Eurovision unisce ed era importante ricordare il senso dell'Europa soprattutto in questo momento difficile, con i conflitto in Ucraina in corso in cui si decide il futuro dell'Ue".

Momento principale della giornata, alle 17 sul palco dell'Eurovision Village, per il concerto "Europe for Peace", che vedrà esibirsi vari artisti tra cui Melancholia+Little Pieces of Marmelade, il rapper italo-ucraino Slava, Legno e i Negrita .

Per il sindaco di Torino questa giornata è un "messaggio di pace e riconciliazione nel nostro continente. L'aggressione militare è inaccettabile a un Paese sovrano - aggiunge Lo Russo - la solidarietà deve essere chiara e concreta da parte dell'Unione Europea". Concludendo il sindaco ha evidenziato "l'importanza di Unione Europea in un momento in cui sono molte le pulsioni dei populismi". (ANSA).