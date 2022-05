Aperta Enoteca dell'Albugnano, tra vigneti e arte romanica

(ANSA) - ALBUGNANO (ASTI), 07 MAG - Da oggi sono 15 le Enoteche regionali del Piemonte. L'ultima è stata inaugurata ad Albugnano nell'ex scuola elementare 'Camilla Serafino', sulle colline dell'alto Astigiano. I soci sono inizialmente 25 produttori della doc Albugnano (85% uve Nebbiolo) e di altri vini del territorio. "Abbiamo realizzato un ambiente elegante e al tempo stesso rassicurante in un paese che vuole essere la cerniera tra due territori, la collina torinese e il nord Astigiano, una zona che può diventare di primissimo livello anche per le forte attrattive culturali, artistiche e paesaggistiche, a cominciare dal percorso dell'arte romanica", ha sottolineato Giancarlo Montaldo, presidente dell'enoteca.

L'Albugnano doc nasce da 40 ettari di vigneto - erano solo 15 tre-quattro anni fa - ha ricordato Montaldo, e può produrre 250-260 mila bottiglie all'anno. "Le enoteche saranno sempre più punto di riferimento perché rappresentano tutto ciò che il territorio offre. E come Regione stiamo puntando sempre di più sui piccoli eventi, sulle realtà piccole" ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura e al Cibo Marco Protopapa.

L'Enoteca regionale dell'Albugnano, messa a disposizione dal Comune e ristrutturata anche grazie al contributo economico della Regione Piemonte, sarà aperta dal venerdì al lunedì con orario continuato dalle 10:30 alle 18:30. "I soci sono inizialmente 25 - ha ricordato Montaldo - ma presto entreranno nella nostra famiglia tante altre realtà vitivinicole e agroalimentari che hanno il desiderio di farsi conoscere da un pubblico più vasto e, allo stesso tempo, di fare rete per rendere ancora più ospitale e ricco di opportunità il territorio in cui operano e producono". (ANSA).