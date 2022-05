Vino: 'Nizza è Barbera' con 300 etichette e tour nelle vigne

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Dopo due anni di pausa forzata per la pandemia si ripresenta la manifestazione 'Nizza è Barbera', il 7 e 8 maggio a Nizza Monferrato (Asti), con 64 produttori e 300 etichette in degustazione e un programma di tour dei vigneti in bici, notte bianca e masterclass di 6 macroaree del Nizza docg, ospiti della rassegna il formaggio Roccaverano dop e il Salame Cotto Monferrato. Quest'anno il Barbera Forum, al Foro Boario nel centro di Nizza, apre già al sabato mattina, si entra esclusivamente per fasce orarie e su prenotazione: http://www.nizzaebarbera.wine/ Per la notte bianca, con negozi aperti, e gastronomia nel centro cittadino, dove saranno allestiti tre Wine Point (in piazza Garibaldi, in via Pio Corsi e in piazza XX Settembre) con una selezione di etichette di Barbera d'Asti docg e Nizza docg in degustazione. In collaborazione con i sommelier Ais. Domenica in bici nelle vigne del Nizza, raduno automobilistico di Ferrari e arrivo del treno storico, che viaggia per i paesaggi di Langhe, Monferrato e Roero con carrozze degli anni 30 "centoporte". Alle 17, nell'ex chiesa Santissima Trinità, Masterclass di 6 macroaree della zona di produzione del Nizza docg con sei diversi produttori. La degustazione è guidata dall'Associazione Produttori del Nizza, con l'intervento del presidente Stefano Chiarlo e dei produttori.

Nizza è Barbera è organizzata dal Comune di Nizza Monferrato e dall'Enoteca Regionale di Nizza con il supporto di Consorzio della Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, Associazione Produttori del Nizza e Astesana Strada del Vino. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Asti e Camera di Commercio di Asti. (ANSA).