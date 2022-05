The Phair, appuntamento a Torino con la fotografia

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Da venerdì 27 a domenica 29 maggio torna a Torino per la terza edizione The Phair, rassegna internazionale dedicata all'immagine ideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini. The Phair, sintesi di Photography e Fair, è l'appuntamento annuale che celebra il linguaggio della fotografia e le sue molteplici forme. Parteciperanno alla manifestazione, nel padiglione 3 di Torino Esposizioni, gallerie italiane e straniere, alcune impegnate nella realizzazione di collaborazioni inedite, che presenteranno progetti espositivi condivisi, riflessioni originali e indagini sull'universo femminile, il corpo e il paesaggio. Una selezione di case editrici presenterà i più interessanti sviluppi del panorama editoriale contemporaneo. A questa edizione di The Phair anche la mostra Ugo Mulas.

Dall'Italia del Dopoguerra all'America della Pop Art. La visione di un collezionista, a cura di Chiara Massimello, con sessanta fotografie vintage dalla collezione di Massimo Prelz Oltramonti.

Da martedì 24 a domenica 29 maggio, in occasione di The Phair, torna a Torino la seconda edizione di Torino Photo Days, la rassegna interamente dedicata al linguaggio della fotografia e alle sue forme. Gallerie e istituzioni culturali della città apriranno le loro porte, proponendo a un pubblico di addetti ai lavori e di appassionati mostre, esposizioni ed eventi. (ANSA).