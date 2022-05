Console con software piratati, 8 denunce nell'Alessandrino

(ANSA) - NOVI LIGURE, 06 MAG - Un migliaio di console da gioco contenenti oltre 3 milioni di software piratati sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Novi Ligure, nell'Alessandrino. Otto persone sono state denunciate per violazione alla normativa sul diritto d'autore.

Dagli accertamenti tecnici è emerso che alcuni games erano riconducibili a noti personaggi tutelati da copyright. Le console erano proposte a prezzi molto vantaggiosi - massimo circa 200 euro per una console con oltre 6.000 giochi - a fronte di quello di mercato di alcune decine di euro per l'acquisto di ogni singolo titolo, omettendo così il pagamento delle licenze d'uso e commercializzazione. (ANSA).