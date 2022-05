Anziana si sente sola, i carabinieri le fanno compagnia

(ANSA) - BIELLA, 06 MAG - Anziana rimasta vedova e sola in casa decide alla sera di andare a bussare alla porta della stazione dei carabinieri a Masserano, piccolo centro del Biellese. Non trovando nessuno chiama il 112. L'emergenza? Solo avere un po' di compagnia. E così la pattuglia dei carabinieri di Crevacuore in servizio a quell'ora ha raggiunto la donna, di 75 anni, fermandosi a parlare con lei.

I due militari hanno ascoltato i ricordi della donna e i suoi pensieri, poi l'hanno rassicurata: potrà contare ancora sui carabinieri se si sentirà sola nei prossimi giorni. (ANSA).