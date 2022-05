Scuola:assessore Chiorino in visita alla Rodari di Vercelli

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - L'assessore all'Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha fatto visita a Vercelli ai bambini della "Gianni Rodari" insieme al sindaco di Andrea Corsaro, al consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti e all'assessore comunale Emanuele Pozzolo, per consegnare gli attestati di partecipazione e il libro fotografico che raccoglie i disegni realizzati per il concorso 'Scatta il tuo Natale' dedicato alle scuole primarie piemontesi.

A Vercelli hanno partecipato 10 scuole. I lavori sono stati pubblicati sul sito della Regione Piemonte ed è stato realizzato un account Instagram. "Sono soddisfatta del riscontro positivo di questo progetto a cui tengo particolarmente, ringrazio tutte le insegnanti e gli alunni che hanno partecipato - ha detto l'assessore Chiorino - proprio i bambini hanno saputo cogliere il significato del concorso, raffigurando il Natale con diverse sfumature e spirito creativo attraverso le loro opere, che descrivono un significato universale".

"Apprezzo le iniziative come questa che coinvolgono i bambini e stimolano la loro creatività - aggiunge il sindaco Corsaro - il concorso attraverso l'espressione artistica li ha portati anche a riflettere su temi importanti e a confrontarsi su di essi". (ANSA).