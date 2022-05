Portavoce No Tav torna libera, ha scontato condanna

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Dana Lauriola è tornata libera. La portavoce del movimento No Tav arrestata nel settembre 2020 per una condanna definitiva a due anni, ha finito di scontare la pena. Lo annuncia la stessa Lauriola con un post sui social.

"Torno libera. Di uscire, di respirare, di guardare i lunghi orizzonti, di sentire l'odore dell'erba. Di alzarmi e decidere cosa fare, di prepararmi per andare a letto e poi cambiare idea ed uscire", scrive Lauriola.

"E fa girare la testa questa libertà, così desiderata in questo lungo tempo ed ora così maestosa e potente", aggiunge l'esponente No Tav, evidenziando che "la rabbia per il tempo negato fa scendere qualche lacrima, grida vendetta" "Sarà una rinascita lenta, lo so. Io sono così. Ho bisogno del tempo e di riscoprire, e riscoprirmi passo dopo passo. Rinasco forte dell'amore e del sostegno che mi avete dato. Grazie, di tutto", conclude Lauriola.

L'attivista era stata condannata per una manifestazione del marzo 2012 sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, quando venne bloccato il casello e alcuni automobilisti passarono senza pagare il pedaggio. Dopo sette mesi di carcere a 'Lorusso e Cutugno' di Torino il tribunale di sorveglianza aveva concesso la detenzione domiciliare. (ANSA).