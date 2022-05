Operazione 'Flash', fermati quattro rapinatori violenti

(ANSA) - ACQUI TERME, 05 MAG - L'operazione 'Flash' ha permesso ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acqui Terme, guidata dal maggiore Gabriele Fabian, di fermare a poche ore dai fatti i presunti autori della violenta rapina per un debito non saldato avvenuta lo scorso 13 aprile nel centro di Acqui nell'abitaione di un 56enne. Si tratta di due italiani di 19 e 32 anni e di due cittadini marocchini di 25 e 34 anni.

Secondo le indagini dei carabinieri la rapina sarebbe stata un regolamento di conti per promesse non mantenute, o screzi nella gestione di affari illeciti. Scassinata la serratura della porta di ingresso, i quattro erano entrati in casa, dove hanno danneggiato mobili e suppellettili, picchiato il 56enne e si sono impossessati di due catenine d'oro, trecento euro in contanti e il telefono cellulare. Richiamati dal trambusto, alcuni vicini sono riusciti a segnare la targa dell'auto utilizzata per allontanarsi e a dare l'allarme. Preziose anche le immagini di videosorveglianza. L'auto dei malviventi è stata rintracciata a Masone (Genova). Per tre dei malviventi si sono aperte le porte del carcere di Marassi, il quarto è stato denunciato. (ANSA).