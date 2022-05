Al via Liquida Photofestival, protagonisti artisti emergenti

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Parte nella cornice di Paratissima, all'interno di Torino Photo Days, la prima edizione di Liquida Photofestival, la nuova rassegna che mette in dialogo autori e professionisti emergenti del mondo della fotografia e dell'immagine curata da Laura Tota. Fino al 29 maggio - quindi anche nel periodo del Salone del Libro e in quello di The Phair - all'ARTiglieria di via Verdi il Photofestival propone, a fianco dei tradizionali progetti espositivi, le contaminazioni con progetti nati su Instagram o con le nuove tecnologie. "Il tema è Look Beyond, guardare oltre attraverso lo strumento fotografico. Abbiamo scelto di dedicare questa rassegna agli artisti emergenti, mettendoli in relazione con gli addetti ai lavori che si stanno affermando ora" spiega Laura Tota.

Espongono venti artisti, tra i quali il fotografo milanese Mattia Zoppellaro che racconta la scena dei rave tra gli anni '90 e gli inizi 2000 e il collettivo fotografico Kublaiklan che, con Paesaggio Fontanesi, traspone nel mondo reale la raccolta di combinazioni visuali dell'artista su Instagram. Gli altri fotografi, tutti emergenti, sono stati selezionati attraverso una call.

La rassegna è n viaggio in tutte le forme in cui si esprime la fotografia contemporanea, compreso il fotolibro. Al centro dell'ex Galappatoio c'è l'Editable il pubblico potrà sfogliare e consultare pubblicazioni editoriali legate al tema dell'edizione e selezionate da sei case editrici indipendenti di fotografia e magazines da collezione. Prevista anche la premiazione di dieci giovani talenti, italiani e stranieri, selezionati tra 200 candidature. (ANSA).