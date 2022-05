A Torino i Musei Reali diventano un zoo d'arte all'aperto

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Da oggi, e fino al 16 ottobre, i Musei Reali con i loro Giardini Reali si trasformano in uno 'zoo d'arte' all'aperto con la mostra Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali. In tutto 19 opere di arte contemporanea in un tripudio di colori, di fantasia, di amore per gli animali. La grande mostra è curata da Stefania Dassi e Carla Testore pensato dalla direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella per celebrare l'amore per gli animali ma anche "una presa di coscienza della fragilità del Pianeta in linea con gli obiettivi strategici dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile".

Molti gli artisti presenti con le loro opere all'inaugurazione della mostra. Tra loro Nicola Bolla, Nazareno Biondo, Ezio Gribaudo, Maura Banfo. 'Animali a Corte' si inserisce nel più ampio progetto Vite sulla Terra, iniziato nel dicembre 2021 con la mostra Animali dalla A alla Z. Una mostra dedicata ai bambini. Scopo di entrambe, sottolinea la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella, è sensibilizzare il pubblico sulle varie forme di vita sul pianeta e sulla natura raccontata con l'arte. (ANSA).