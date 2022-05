Università: Alessandria,rinnovato accordo Upo-Fondazione CrA

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 MAG - L'Università del Piemonte Orientale (Upo) continua a investire su Alessandria. E' stato rinnovato l'accordo con la Fondazione CrA per il potenziamento dell'attività con un finanziamento di 150mila euro, cui si aggiungono i 25mila destinati alle residenze. Saranno consolidate le opportunità formative con anche visiting professor - in arrivo da atenei stranieri - nelle sedi dei dipartimenti DiSit (Scienze e innovazione tecnologica) e DiGSpes (Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali).

Potenziati servizi didattici e tutoraggio in laboratorio, soprattutto per Chimica; aggiornate le infrastrutture tecnologiche a Palazzo Borsalino.

Nei prossimi giorni è prevista la firma preliminare dell'intesa per l'acquisto dell'immobile, in zona Orti - accanto al DiSit, nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo - per la realizzazione del Campus. L'Upo partecipa al bando del Ministero per il finanziamento di almeno la metà dei circa 50 milioni di euro di investimento stimati. Già affidata a uno studio di Milano la progettazione di fattibilità tecnico-economica. "Si tratterà - anticipa il rettore Gian Carlo Avanzi - di qualcosa di avveniristico, con strade, parchi, biblioteca, mensa, aree attrezzate: una realtà per ritrovarsi a studiare insieme e costruire il futuro della città. Spero nella posa della prima pietra entro ottobre 2024, al termine del mio mandato. Vogliamo, infatti, fare di Alessandria una città universitaria e non solo con l'Università". (ANSA).